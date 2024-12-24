В Україні відновили послугу перенесення номерів між мобільними операторами

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, заявила про відновлення послуги перенесення номерів між мобільними операторами з 23 грудня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Інформуємо, що наразі потужності розширено, а база даних відновила свою роботу з 23 грудня 2024 року і працює в штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Станом на 18:00 23 грудня 2024 року:

опрацьовано 25 450 заявок щодо перенесення номерів;

перенесено 1 849 номери.

Водночас черги при виконанні технологічних процесів відсутні. Зазначається, що всі, хто подав заявку та очікує на перенесення свого номеру, отримає результат найближчим часом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2 800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня.

Таке навантаження призвело до уповільнення роботи ЦБД, збільшення часу на опрацювання повідомлень та накопичення черг відправки повідомлень, що викликало уповільнення в обробці процесів перенесення номерів.

Підвищення тарифів

На початку грудня «Київстар» заявив про підвищення в середньому на 25% плати за послуги.

Пізніше оператор Vodafone також попередив про зміну вартості низки своїх тарифів передплати з 24 грудня цього року: їхня вартість зросте на 70−120 грн. Однак уже на наступний день Vodafone вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни в нових тарифах.