Ціни на какао-боби можуть зрости сильніше біткоїна за підсумками 2024 року

Какао-боби у 2024 році можуть показати найсильніший приріст цін серед усіх світових активів, випередивши біткоїн та фондовий ринок США, пише MarketWatch.

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Як змінилися ціни

Какао-боби подорожчали більш ніж удвічі з початку року, а 18 грудня їхні ціни піднімалися до нового рекордного максимуму $12,931 тис. за тонну.

Це ралі не подає ознак припинення: 2023/2024 сільськогосподарський рік завершився із найбільшим за останні 60 років дефіцитом пропозиції какао-бобів, зазначають у ING.

Ціна березневих ф'ючерсів на какао-боби на закриття торгів у п'ятницю становила $11,954 тис. за тонну. Це відповідає подорожчанню найближчих ф'ючерсів приблизно в 2,9 разів з початку року, показують дані Dow Jones Market Data. Біткоїн за той же період зріс у ціні в 2,3 рази, а індекс S&P 500 додав менше ніж 25%.

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Ключовим фактором підтримки ринку, як і раніше, залишається несприятлива погода в Кот-д'Івуарі, що є найбільшим світовим виробником какао-бобів.

Рекордно висока температура світового океану «погіршує і без того складну ситуацію з урожаєм у Західній Африці, яка вже два роки страждає на екстремальні погодні умови», — зазначив видавець інформаційного бюлетеня WeatherWealth Джеймс Ромер.

Міжнародна організація какао (ICCO) прогнозує, що дефіцит світового виробництва какао-бобів у 2023/2024 сільськогосподарському році становитиме 478 тис. тонн. ICCO очікує скорочення світового виробництва какао-бобів на 13,1% порівняно з попереднім роком, а запасів на кінець року — на 26,8%.

Суттєве подорожчання основного інгредієнта для виробництва шоколаду поки не позначилося на попиті, зазначив директор Teucrium, що управляє, Джейк Хенлі, назвавши таку ситуацію типовою для сільськогосподарських товарів.

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«Важкі погодні умови б'ють із виробництва, але попит залишається високим, — сказав він. — Споживачі неохоче відмовляються від таких речей, як кава та шоколад».

Поєднання несприятливих погодних факторів та сезонних підвищувальних трендів може призвести до ще більшого подорожчання какао-бобів, вважає Ромер. При нестачі пропозиції ціни на них зазвичай зростають напередодні свят, коли люди купують більше шоколаду.

Березневі ф'ючерси на какао дешевшають на 0,5% на торгах у США у понеділок.