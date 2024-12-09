Ф'ючерси на какао подорожчали до максимуму за 7 місяців

Ф'ючерси на какао досягли найвищого рівня за останні сім місяців на тлі погіршення перспектив виробництва у Західній Африці, що ставить під загрозу світове постачання у період історично низьких запасів. Про це пише Bloomberg.

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Контракт, що найбільш активно торгується, виріс на 5,4% до $10 380 за тонну, що є найвищим показником з 29 квітня. Ф'ючерси повернулися до максимумів, досягнутих на початку цього року, після суворих погодних умов у провідних країнах-виробниках Кот-д'Івуарі та Гані.

«Перспективи середнього врожаю погіршилися останніми тижнями», — говорить Стів Уотерідж, керівник відділу досліджень TRS by Expana. «Погодні умови протягом найближчих трьох місяців визначать, чи спостерігатиметься подальше погіршення».

Основні регіони вирощування в Західній Африці вступили в сезонний сухий період Харматтан, який може висушити ґрунт та спричинити стрес у сільськогосподарських культур. Низька вологість ґрунту та мінімальна кількість дощів завадять зростанню врожаю в середині року, на думку синоптиків Maxar Technologies Inc.