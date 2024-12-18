Вартість ф'ючерсів на какао перевищила $12 000 за тонну

Вартість ф'ючерсів на какао піднялася вище за $12 000 за тонну, встановивши новий рекорд, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані. Ціна контракту з виконанням у березні 2025 року 18 грудня становила $12 126 (+3,07%), випливає з даних біржі ICE.

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Що відомо

З початку 2024 року ціни на какао зросли майже втричі, зазначає Bloomberg. Це пов'язано з побоюваннями ринку через скорочення виробництва у Кот-д'Івуарі — країні, яка забезпечує понад третину світового виробництва. Також коливанням цін може сприяти низька ліквідність на біржі, оскільки сукупний відкритий інтерес щодо ф'ючерсів на какао знаходиться на мінімумі за останнє десятиліття, зазначає Bloomberg.

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Зниження врожаю какао-бобів у Західній Африці призвело до найбільшого дефіциту за всю історію, пише Bloomberg. Компанії змушені використовувати свої запаси і скорочення врожаю ускладнить спроби їх відновити, зазначає агентство.

Згідно з середніми прогнозами аналітиків та трейдерів, зібраними Bloomberg, виробництво в Кот-д'Івуарі в сезоні 2024/2025 становитиме 1,9 млн т. Це майже на 10% менше за прогноз уряду країни, який був озвучений у жовтні — 2,1−2,2 млн т.