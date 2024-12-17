Ripple запустила власний стейблкоїн RLUSD

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини



Зазначається, що RLUSD призначений для підтримки постійної вартості одного долара США. Ripple USD, випущений на базі блокчейнів XRP Ledger і Ethereum, повністю забезпечений окремим резервом готівки та їх еквівалентів і обмінюється 1:1 на долари США.

RLUSD спочатку буде розміщено на кількох біржах і криптоплатформах, включаючи Uphold, MoonPay, Archax і CoinMENA, з подальшим лістингом на Bitso, Bullish,Bitstamp, Mercado Bitcoin і Independent Reserve, Zero Hash та інших у найближчі тижні.

Джек Макдональд, старший віце-президент Ripple, сказав в інтерв'ю CoinDesk, що RLUSD спочатку буде доступний в регіонах Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Великої Британії та Близького Сходу через своїх партнерів з розподілу та обміну.

На початку токен не буде доступний в ЄС, оскільки Ripple не має необхідної ліцензії згідно з правилами блоку MiCAR, але компанія «активно вивчає» шляхи виходу на ринок блоку, зазначив Макдональд.

Попередження про волатильність

RLUSD, який прагне утримувати ціну в $1, може спостерігати незвичну волатильність через ранній попит трейдерів і обмежену пропозицію.

«У перші дні до стабілізації ринку може виникнути дефіцит пропозиції», — попередив Девід Шварц, головний технічний директор Ripple.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Департамент фінансових послуг Нью-Йорка схвалив стейблкоїн RLUSD від Ripple для торгівлі.