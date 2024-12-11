Ripple отримала дозвіл на запуск RLUSD, акціонери Microsoft проти інвестицій у біткоїн: що нового

Ripple отримала дозвіл на запуск торгів стейблкоїном RLUSD

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка схвалив стейблкойн RLUSD від Ripple для торгівлі. Про це повідомив глава компанії Бред Гарлінгхаус.

Він заявив, що скоро пройде лістинг на партнерських платформах. До списку майданчиків увійшли Uphold,Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA і Bullish. Ліквідність забезпечать маркетмейкери B2C2 і Keyrock.

Ripple оголосила про початок тестування стейблкоїна RLUSD у квітні 2024 року. За словами CEO, цей актив, придатний зокрема для платежів, RWA і DeFi, стане «золотим стандартом для корпоративного сектору».

Зі схваленням стейблкоїна Ripple не відмовиться від XRP. Згідно з попередніми заявами компанії, обидві монети будуть застосовуватися для міжнародних платежів.

На тлі новин ціна XRP відновилася після дводенного спадного тренду і набрала понад 10% протягом кількох годин.

На момент написання новини ціна становить $2,3, ринкова капіталізація — $133,12 млрд.

Binance оголосила про партнерство з Circle для прискорення впровадження USDC

Криптовалютна біржа Binance оголосила про стратегічне партнерство з емітентом стейблкоїна USDC — компанією Circle. У заяві сказано, що співпраця спрямована на підтримку розширення і впровадження USDC та глобальної екосистеми цифрових активів та фінансових послуг.

Емітент USDC забезпечить Binance технологіями, ліквідністю та інструментами для підвищення довіри користувачів та інновацій, «оскільки обидві компанії співпрацюють з метою підвищення корисності стейблкоїнів та інновацій у світовій фінансовій системі».

Крім того, Circle працюватиме з Binance над побудовою ключових відносин у глобальному фінансовому та комерційному ландшафті. У заяві сказано, що провідні компанії по всьому світу прагнуть отримати вигоду від криптоінфраструктури та стейблкоїнів.

Голова та виконавчий директор Circle Джеремі Аллейр заявив, що прийняття та використання стейблкоїнів є основою майбутньої фінансової системи.

Акціонери Microsoft проголосували проти інвестицій у біткоїн

Акціонери корпорації Microsoft проголосували проти інвестицій у біткоїн. Про це заявив співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор, який раніше виступив перед ними з презентацією про переваги такого підходу.

«Через п’ять років вони зрозуміють. Кожен купує біткоїн за тією ціною, на яку заслуговує. Він не чекає, він просто передає багатство тим, хто здатен побачити», — зазначив Сейлор.

Також ситуацію прокоментував засновник проєкту TRON Джастін Сан, який іронічно зазначив, що ціна біткоїна «недостатньо висока» для Microsoft. Сан порекомендував корпорації задуматися про купівлю активу, коли його вартість перевалить за $1 млн.

Судячи з офіційного звіту, який Microsoft надіслала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), акціонери ухвалили таке рішення після відповідної рекомендації ради директорів. Також у керівництві виступили проти низки ініціатив у сфері ШІ.

Пропозиція передбачала інвестиції в біткоїн у розмірі 1% від активів корпорації. За даними Bloomberg, Microsoft тримає на балансі $78,4 млрд у вигляді готівки та цінних паперів. У разі схвалення пропозиції компанія могла б купити понад 8 000 BTC.

Чанпен Чжао назвав «неминучим» створення біткоїн-резерву у Китаї

Колишній CEO біржі Binance Чанпен Чжао упевнений у тому, що рано чи пізно влада Китаю створить біткоїн-резерв. Про це він заявив у рамках виступу на конференції Bitcoin MENA 2024, яка проходила 9−10 грудня в Абу-Дабі.

На думку Чжао, у наступні 10−15 років люди побачать значно більше сценаріїв використання криптоактивів. Чжао вважає, що ця сфера є «майбутнім грошей».

«Через 10 років ми побачимо, як різні країни накопичують біткоїни, створюють стратегічні резерви. Це призведе до експоненціального зростання ціни, після чого ми побачимо більше сценаріїв використання», — заявив Чжао.

Він зазначив, що йому важко спрогнозувати конкретне значення ціни біткоїна через 10 років, але він вважає, що «верхнього ліміту немає». Що ж стосується рівня прийняття, то, за його словами, він сягне 15−17% від населення через декаду або більше.

«Ми ніколи не вийдемо на рівень у 100%, оскільки є ще старше покоління. Моя мама, наприклад, не вміє користуватися мобільним», — зазначив він.

Чжао також порівняв біткоїн із золотом. Він погодився з ведучим, що перша криптовалюта перевершує цей актив за всіма параметрами. Чжао вважає, що капіталізація біткоїна зрештою зросте до рівня понад $16 трлн.