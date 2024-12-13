«Податку на приріст капіталу у криптовалюті не буде», — Гетманцев

В Україні не планують вводити податок на приріст капіталу у криптовалюті, тобто якщо біткоїн різко зросте, то не потрібно буде одразу ж платити за це державі кошти. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Як будуть платити податки

Народний депутат зазначив, що в Україні діє механізм для оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами. «Оподаткування криптовалют має здійснюватися за цією ж системою: тобто з прибутку і за загальною ставкою», — підкреслив Гетманцев.

Водночас він наголосив, що жодних пільг не буде, але оподатковуватиметься не дохід, а саме прибуток.

«Тобто якщо біткоїн значно зріс, це не означає, що з вас тут же вимагатимуть більше податків. На обговоренні концепт, за яким ви, скажімо, купуєте за гроші крипту, й за гроші її продаєте. Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток, — звичайно, ні», — пояснив Гетманцев.

Хто буде регулювати процес

Як пояснив народний депутат, більшість експертів погоджується, що Нацкомісія з цінних паперів не є оптимальним варіантом регулятора, зважаючи на її низьку інституційну спроможність. І робоча група пропонуватиме комітету, як регулятора, Національний банк. Це також відображено у меморандумі з МВФ.

Нагадаємо, що раніше Гетманцев заявив, що в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року.

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