В Україні не планують вводити податок на приріст капіталу у криптовалюті, тобто якщо біткоїн різко зросте, то не потрібно буде одразу ж платити за це державі кошти. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Податку на приріст капіталу у криптовалюті не буде», — Гетманцев
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Як будуть платити податки
Народний депутат зазначив, що в Україні діє механізм для оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами. «Оподаткування криптовалют має здійснюватися за цією ж системою: тобто з прибутку і за загальною ставкою», — підкреслив Гетманцев.
Водночас він наголосив, що жодних пільг не буде, але оподатковуватиметься не дохід, а саме прибуток.
«Тобто якщо біткоїн значно зріс, це не означає, що з вас тут же вимагатимуть більше податків. На обговоренні концепт, за яким ви, скажімо, купуєте за гроші крипту, й за гроші її продаєте. Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток, — звичайно, ні», — пояснив Гетманцев.
Хто буде регулювати процес
Як пояснив народний депутат, більшість експертів погоджується, що Нацкомісія з цінних паперів не є оптимальним варіантом регулятора, зважаючи на її низьку інституційну спроможність. І робоча група пропонуватиме комітету, як регулятора, Національний банк. Це також відображено у меморандумі з МВФ.
Нагадаємо, що раніше Гетманцев заявив, що в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року.
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Коментарі - 6
Це некорректний заголовок. Що має на увазі Гетьманцев — що не буде податку на нереалізований прибуток, тобто unrealized capital gain, але буде податок на реалізований прибуток, тобто capital gain. Тобто все працюватиме так само, як це працює з цінними паперами зараз.
Звучить так, наче тут вже вишикувалася черга з охочих покірно заплатити податок на приріст, а Гетьманцев всіх врятує. Але щось мені підказує, що цей клоун не отримає взагалі жодних податків з крипти з таким підходом. Власне, цим і закінчувались більшість його минулих «ініціатив».