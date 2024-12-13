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13 грудня 2024, 13:12

«Податку на приріст капіталу у криптовалюті не буде», — Гетманцев

В Україні не планують вводити податок на приріст капіталу у криптовалюті, тобто якщо біткоїн різко зросте, то не потрібно буде одразу ж платити за це державі кошти. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В Україні не планують вводити податок на приріст капіталу у криптовалюті, тобто якщо біткоїн різко зросте, то не потрібно буде одразу ж платити за це державі кошти.

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Як будуть платити податки

Народний депутат зазначив, що в Україні діє механізм для оподаткування прибутку від операцій з цінними паперами. «Оподаткування криптовалют має здійснюватися за цією ж системою: тобто з прибутку і за загальною ставкою», — підкреслив Гетманцев.

Водночас він наголосив, що жодних пільг не буде, але оподатковуватиметься не дохід, а саме прибуток.

«Тобто якщо біткоїн значно зріс, це не означає, що з вас тут же вимагатимуть більше податків. На обговоренні концепт, за яким ви, скажімо, купуєте за гроші крипту, й за гроші її продаєте. Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток, — звичайно, ні», — пояснив Гетманцев.

Хто буде регулювати процес

Як пояснив народний депутат, більшість експертів погоджується, що Нацкомісія з цінних паперів не є оптимальним варіантом регулятора, зважаючи на її низьку інституційну спроможність. І робоча група пропонуватиме комітету, як регулятора, Національний банк. Це також відображено у меморандумі з МВФ.

Нагадаємо, що раніше Гетманцев заявив, що в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року.

До теми: У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+25
Злий Інвестор
Злий Інвестор
13 грудня 2024, 13:29
#
> Податку на приріст капіталу у криптовалюті не буде

Це некорректний заголовок. Що має на увазі Гетьманцев — що не буде податку на нереалізований прибуток, тобто unrealized capital gain, але буде податок на реалізований прибуток, тобто capital gain. Тобто все працюватиме так само, як це працює з цінними паперами зараз.
+
+45
xFargo
xFargo
13 грудня 2024, 14:27
#
Ахаха
Звучить так, наче тут вже вишикувалася черга з охочих покірно заплатити податок на приріст, а Гетьманцев всіх врятує. Але щось мені підказує, що цей клоун не отримає взагалі жодних податків з крипти з таким підходом. Власне, цим і закінчувались більшість його минулих «ініціатив».
+
+12
Kanarej
Kanarej
13 грудня 2024, 16:04
#
Ну чому, корупціонери, які отримують у крипті, цілком можуть захотіти легалізувати частину цієї крипти таким способом. Тобто це варіант не для тих хто купував крипту за свої гроші. Бо по-перше фіг доведеш податковій, скільки ти реально заплатив, купуючи крипту потрохи через p2p на біржі, і вони майже напевно нарахують податок на всю суму продажу крипти. А по-друге, 18+5% — це трохи задофіга.
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0
xFargo
xFargo
13 грудня 2024, 16:35
#
І справді. Замість посадок чиновників-корупціонерів, дамо їм легалізувати награбоване через крипту. Схоже, це і є головною метою цього проєкту, а сам Гетьманцев та його оточення — ледь не єдина цільова аудиторія. Змусити інших брати участь у цьому цирку не вийде, але, мабуть, такої задачі і не стоїть.
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0
Три літри
Три літри
13 грудня 2024, 16:32
#
Тут вилаштовулась черга зрадунів які відмовляются платити податки бо держава їх обдирає як липку, а журналісти нарешті спросоглися вичавити зі слів Гетманцева нормальну відповідь на питання як буде опадатковуватись крипта.
+
0
xFargo
xFargo
13 грудня 2024, 16:49
#
Та не смішіть. Нормальна відповідь на питання, як оподатковуватиметься крипта — ніяк. Можливо, із податком у 3% (на рівні комісії обмінок) хтось би й скористався. Та й то навряд. Зараз обмінки беруть комісію лише за купівлю крипти, а за виведення її в кеш навіть доплачують (!). Що як би теж натякає, в який бік зараз попит. Тому, таки да — ніяк.
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