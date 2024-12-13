Україна недоотримала 15 мільярдів через відсутність регулювання криптоіндустрії — дослідження

Україна недоотримала 8,34 млрд грн у вигляді податкових відрахувань від централізованих криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян за 2021−2024 роки. Про це свідчать дані дослідження Global Ledger.

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У рамках дослідження в компанії проаналізували трафік із 64 глобальних централізованих криптобірж (CEX). Згідно зі звітом, на частку українських користувачів припадає близько 2,5% від загальної аудиторії цих майданчиків.

Для звіту експерти компанії відібрали 21 CEX, зокрема шість українських. Вони розрахували передбачуваний прибуток на основі відкритих даних, він склав 46 млрд грн, після чого підрахували обсяг податків з урахуванням ставки в 18%.

Таким чином, передбачувана сума відрахувань до скарбниці держави від українських користувачів цих CEX за чотири роки склала 8,34 млрд гривень, зазначено у звіті. При цьому найбільша сума зафіксована у 2024 році — 2,56 млрд грн.

За різної прибутковості вкладень українських користувачів обсяг стягнень може становити 1,31 млрд грн (прибутковість у 10%), 3,92 млрд гривень (30%) і 6,53 млрд грн (50%). І це з однієї централізованої біржі.

У Global Ledger не уточнили, про яку саме платформу йдеться, зазначивши, що це одна з найбільших світових CEX.

Майнінг

Також у компанії проаналізували обсяг доходів від майнінгу криптоактивів, який припадає на українську аудиторію і також може бути об'єктом оподаткування. Для цього експерти проаналізували 13 найбільших пулів.

Згідно зі звітом, дохід українських користувачів цих ресурсів за період з 2021 до 2024 року склав $113,15 млн (4,7 млрд грн). При цьому на аудиторію нашої країни припадає 0,94% від світового трафіку.

Водночас якщо 2021 року було зафіксовано 682 224 завантаження застосунків некастодіальних криптогаманців, то до травня 2024 року цей показник зріс до 1,71 млн. На думку експертів, це вказує на зростання прийняття криптоактивів в Україні та, як наслідок, на релевантність упровадження регуляторної бази в цій сфері.

Крім того, у Global Ledger відзначили домінування сектору DeFi в розрізі згенерованого українськими користувачами доходу. У 2023−2024 роках він перевищує надходження в сегменті CeFi.

У звіті підкреслюється, що Україна недоотримала значну суму у вигляді податкових надходжень, чого можна було б уникнути за наявності відповідної регуляторної бази.

Нагадаємо

За словами голови податкового комітету В Р Данило Гетманцева, в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року. Але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.

Раніше «Мінфін» писав, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій.

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Раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.