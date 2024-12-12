Головне за четвер: Ставка НБУ, оборонний бюджет США без ленд-лізу та як заробити на євро

Сьогодні, за підсумками останнього цього року засідання, ЄЦБ оголосить своє рішення щодо відсоткової ставки. А вже за тиждень щодо аналогічного питання збереться на засідання ФРС. Як це вплине на пару євро/долар і які її перспективи на найближче майбутнє, — розглянемо детальніше.

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Більше, ніж у Держстату: «Мінфін» порахував, наскільки реально зросли ціни

Офіційна статистика зафіксувала прискорення інфляції: зростання цін у листопаді стало найвищим за останні 16 місяців. Але наскільки реально подорожчав споживчий кошик? — У цьому питанні розбирався «Мінфін».

Як події в Сирії вплинуть на Україну. Прогноз курсу валют в грудні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Як ситуація в Сирії впливає на Україну?

Прогноз на курс долара та євро з 12 по 18 грудня.

США схвалили оборонний бюджет на 2025 рік без ленд-лізу для України — Маркарова

Палата представників США прийняла оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.