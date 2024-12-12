Палата представників США прийняла оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
12 грудня 2024, 10:34
США схвалили оборонний бюджет на 2025 рік без ленд-лізу для України — Маркарова
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Що відомо
За її словами, Палата представників ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). У 2024 році законопроєкт містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.
Маркарова зазначила, що посольство України в США «активно адвокатувало його», однак у документі на 2025 рік положення не було включене.
«Посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті «Stand with Ukraine Act», — зазначила Маркарова.
Також, за її словами, фінансування на потреби «Ukraine Security Assistance Initiative» (USAI) на 2025 фінансовий рік було передбачено в минулорічному NDAA розміром $300 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
А по факту Ми так нічого по ленд-лізу і не отримали навіть коли він діяв.
Всі думали, що «Ленд-ліз» — це як в другій світовій — ешелони потягів з бронетехнікою і каравани кораблів з військовим вантажем.