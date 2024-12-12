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12 грудня 2024, 10:34

США схвалили оборонний бюджет на 2025 рік без ленд-лізу для України — Маркарова

Палата представників США прийняла оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Палата представників США прийняла оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про ленд-ліз для України.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За її словами, Палата представників ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). У 2024 році законопроєкт містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

Маркарова зазначила, що посольство України в США «активно адвокатувало його», однак у документі на 2025 рік положення не було включене.

«Посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті «Stand with Ukraine Act», — зазначила Маркарова.

Також, за її словами, фінансування на потреби «Ukraine Security Assistance Initiative» (USAI) на 2025 фінансовий рік було передбачено в минулорічному NDAA розміром $300 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+105
SamBB
SamBB
12 грудня 2024, 10:38
#
Проведено потужну роботу!!!Потрібно ще пару разів завгоспа відправити на переговори…
А по факту Ми так нічого по ленд-лізу і не отримали навіть коли він діяв.
+
+52
Kharakternyk
Kharakternyk
12 грудня 2024, 11:24
#
Потужна людина потужна у всьому:)
+
0
Abramon
Abramon
12 грудня 2024, 11:27
#
Так званий «Ленд-ліз» — це просто назва в бухгалтерському звіті. Назвуть умовно фонд допомоги Україні і будуть фінансувати далі. питання в яких обємах.
Всі думали, що «Ленд-ліз» — це як в другій світовій — ешелони потягів з бронетехнікою і каравани кораблів з військовим вантажем.
+
0
sacha2222
sacha2222
12 грудня 2024, 12:04
#
Напевно посол не на свому місці
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