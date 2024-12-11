Український лоукостер SkyUp відновлює регулярні рейси і базуватиметься у Кишиневі

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення регулярних польотів. Компанія базуватиметься у Кишиневі (Молдова) і почала продавати квитки на вісім рейсів. Про це йдеться в пресрелізі перевізника.

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Початок польотів запланований на квітень 2025 року, а квитки вже доступні для бронювання з 11 грудня 2024 року.

До переліку маршрутів увійшли міста Іспанії, Португалії, Франції, Греції та Кіпру. Серед них: Париж, Лісабон, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоніки та Іракліон.

Через закриття українського неба для цивільної авіації SkyUp обрав аеропорт Кишинева як найближчий міжнародний хаб до України.

Розклад авіарейсів з Кишинева

Париж, Франція (BVA): понеділок, п’ятниця.

Лісабон, Португалія (LIS): п’ятниця.

Барселона, Іспанія (BCN): середа (з подальшим збільшенням частоти).

Аліканте, Іспанія (ALC): понеділок, п’ятниця.

Пальма-де-Майорка, Іспанія (PMI): середа, субота.

Ларнака, Кіпр (LCA): три рази на тиждень.

Салоніки, Греція (SKG): вівторок.

Іракліон, Греція (HER): понеділок, середа, субота (з перспективою до чотирьох рейсів на тиждень).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за результатами 2023 року авіакомпанія SkyUp здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році.

Раніше компанія SkyUp підписала договір з угорською Wizz Air, який передбачає залучення трьох літаків SkyUp на умовах ACMI: разом із командами та технічними фахівцями.