Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення регулярних польотів. Компанія базуватиметься у Кишиневі (Молдова) і почала продавати квитки на вісім рейсів. Про це йдеться в пресрелізі перевізника.
Український лоукостер SkyUp відновлює регулярні рейси і базуватиметься у Кишиневі
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Початок польотів запланований на квітень 2025 року, а квитки вже доступні для бронювання з 11 грудня 2024 року.
До переліку маршрутів увійшли міста Іспанії, Португалії, Франції, Греції та Кіпру. Серед них: Париж, Лісабон, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоніки та Іракліон.
Через закриття українського неба для цивільної авіації SkyUp обрав аеропорт Кишинева як найближчий міжнародний хаб до України.
Розклад авіарейсів з Кишинева
- Париж, Франція (BVA): понеділок, п’ятниця.
- Лісабон, Португалія (LIS): п’ятниця.
- Барселона, Іспанія (BCN): середа (з подальшим збільшенням частоти).
- Аліканте, Іспанія (ALC): понеділок, п’ятниця.
- Пальма-де-Майорка, Іспанія (PMI): середа, субота.
- Ларнака, Кіпр (LCA): три рази на тиждень.
- Салоніки, Греція (SKG): вівторок.
- Іракліон, Греція (HER): понеділок, середа, субота (з перспективою до чотирьох рейсів на тиждень).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що за результатами 2023 року авіакомпанія SkyUp здійснила 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році.
Раніше компанія SkyUp підписала договір з угорською Wizz Air, який передбачає залучення трьох літаків SkyUp на умовах ACMI: разом із командами та технічними фахівцями.
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