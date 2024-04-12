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12 квітня 2024, 15:32

SkyUp відновлює співпрацю з Wizz Air

Українська авіакомпанія SkyUp підписала договір з угорською Wizz Air, який передбачає залучення трьох літаків SkyUp на умовах ACMI: разом із командами та технічними фахівцями. Контракт підписали на період з 1 квітня 2024 до 31 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

Українська авіакомпанія SkyUp підписала договір з угорською Wizz Air, який передбачає залучення трьох літаків SkyUp на умовах ACMI: разом із командами та технічними фахівцями.
Фото: SkyUp

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«Розвиток перевезень на умовах ACMI-контрактів наразі є центральною складовою нашої стратегії розвитку. Підписання контракту з Wizz Air — важливий етап для нас, адже в нас уже є позитивний досвід співпраці з цим авіаперевізником», — заявив CEO SkyUp Дмитро Сероухов.

У SkyUp нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році розпочали розвиток нового напрямку діяльності — виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів.

Перелік авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp, включає Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Джерело: Мінфін
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