Український лоукостер SkyUp збільшив кількість рейсів майже на 40%

За результатами 2023 року українська авіакомпанія SkyUp здійснити 10 528 рейсів, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Про це повідомив СЕО перевізника Дмитро Сероухов, передає Forbes.

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Торік компанії вдалося перевезти своїми літаками майже на чверть більше пасажирів, ніж в перший рік повномасштабної війни — понад 1,5 млн.

«Це ще далеко не ті показники, які були у 2021 році, але ми точно стали сильнішими», — пояснив Сероухов. У 2021 році SkyUp перевіз близько 2,5 млн пасажирів на близько 16 000 рейсах.

Він повідомив, що у 2023 році компанія ухвалила рішення «розвивати бізнес там, де це можливо», поки в Україні триває війна. Для цього SkyUp продовжила навчати персонал, зберігати ліцензії, підтримувати літаки у льотній придатності, забезпечувати безпеку польотів та виходити на нові для себе регіони оперування.

За словами Сероухова, українському перевізнику вдалося вивезти з України 11 своїх літаків та надавати послуги іншим компаніям.

«У 80−90% випадках це ACMI- перевезення і ще в 10−20% залежно від сезону — чартерні рейси на замовлення туроператорів», — пояснив СЕО SkyUp. Він вважає, що у 2024 році збережеться таке саме співвідношення.