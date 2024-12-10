США та Велика Британія оголосили про нову хвилю санкцій, спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, яка, за твердженням Сполученого Королівства, фінансує військові дії росії в Україні та підживлює корупцію, пише Reuters.
Боротьба з незаконною торгівлею золотом: США та Британія оголосили про нові санкції
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Що відомо
Уряд Великої Британії заморозив активи чотирьох осіб, які були причетні до контрабанди золота, а ще одна купила російське золото на суму понад $300 млн і таким чином забезпечила дохід російському уряду.
«Незаконна торгівля золотом є зазіханням на законну торгівлю цінним товаром, підживлює корупцію, підриває верховенство закону та сприяє вкоріненню порушень прав людини, таких як дитяча праця», — йдеться у заяві британського МЗС.
Зазначається, що росія «використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та ухилення від санкцій, тим самим підтримуючи військові зусилля Путіна».
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У понеділок Сполучені Штати ввели санкції щодо десятків підприємств та осіб, які, на їхню думку, були причетні до глобальної мережі контрабанди золота та відмивання грошей, що базується у Зімбабве, йдеться у заяві Міністерства фінансів США.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», золото може подорожчати до $2900 за унцію на кінець 2025 року, прогнозують аналітики UBS.
Раніше «Мінфін» писав, що Goldman Sachs опублікував прогноз, за яким золото подорожчає до $3000 за унцію до кінця 2025 року.
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