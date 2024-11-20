Аналітики UBS очікують на подорожчання золота до кінця 2025 року до $2900 за унцію

Золото може подорожчати до $2900 за унцію на кінець 2025 року, прогнозують аналітики UBS.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз із золота

На їхню думку, такі фактори, як прихід до влади в США Дональда Трампа і глобальна невизначеність, що зросла, продовжать підтримувати ціни на дорогоцінний метал.

До кінця 2026 року вартість золота може піднятися до $2950 за унцію, вважають експерти.

Читайте: Чи зможе золото вирости до $3 тис. і як тут може перешкодити «Король долар»

Золото стало одним із найприбутковіших сировинних товарів цього року, встановивши кілька рекордів до того, як ціни відкотилися після президентських виборів у США через зміцнення курсу американського долара.

Зростання котирувань дорогоцінного металу було зумовлено збільшенням покупок центральними банками світу, переходом Федеральної резервної системи до пом'якшення грошово-кредитної політики та геополітичної напруженістю в Європі та на Близькому Сході.

Читайте: Goldman Sachs прогнозує золото по $3 тисячі на кінець 2025 року

Золото на спотовому ринку торгується зараз близько $2630 за унцію, піднявшись з початку року на 28%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Goldman Sachs опублікував прогноз, за яким золото подорожчає до $3000 за унцію до кінця 2025 року.

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.