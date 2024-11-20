Золото може подорожчати до $2900 за унцію на кінець 2025 року, прогнозують аналітики UBS.
Аналітики UBS очікують на подорожчання золота до кінця 2025 року до $2900 за унцію
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Прогноз із золота
На їхню думку, такі фактори, як прихід до влади в США Дональда Трампа і глобальна невизначеність, що зросла, продовжать підтримувати ціни на дорогоцінний метал.
До кінця 2026 року вартість золота може піднятися до $2950 за унцію, вважають експерти.
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Золото стало одним із найприбутковіших сировинних товарів цього року, встановивши кілька рекордів до того, як ціни відкотилися після президентських виборів у США через зміцнення курсу американського долара.
Зростання котирувань дорогоцінного металу було зумовлено збільшенням покупок центральними банками світу, переходом Федеральної резервної системи до пом'якшення грошово-кредитної політики та геополітичної напруженістю в Європі та на Близькому Сході.
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Золото на спотовому ринку торгується зараз близько $2630 за унцію, піднявшись з початку року на 28%.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Goldman Sachs опублікував прогноз, за яким золото подорожчає до $3000 за унцію до кінця 2025 року.
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