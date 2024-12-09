Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як падіння режиму Башара Асада в Сирії внесло ще більшу невизначеність у близькосхідну політику. Про це пише The Guardian.
9 грудня 2024, 18:39
Ціни на нафту та золото зростають після падіння режиму Асада в Сирії
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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 78 центів до 71,90 дол за барель, а ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 87 центів до 68,07 дол за барель.
Спот-золото, яке вважається безпечним притулком, раніше зросло на 1% до 2 657,35 дол за унцію, а зараз торгується на 0,8% вище.
Фондові ринки Європи торгуються змішано: індекс FTSE 100 виріс на 19 пунктів, або на 0,2%, до 8 327, завдяки акціям гірничодобувних компаній. Німецький Dax та італійський FTSE MiB знизилися на 0,2%, в той час як французький CAC випереджає їх на 0,36%.
Джерело: Мінфін
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