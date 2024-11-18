Goldman Sachs прогнозує золото по $3 тисячі на кінець 2025 року

Goldman Sachs прогнозує, що золото до кінця наступного року зросте до $3 000 на тлі зниження відсоткових ставок в США й рекордної купівлі центробанками жовтого металу. Про це пише Bloomberg.

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«Купуйте золото», радять аналітики банку. Експерти підкреслили, що попит на золото з боку центробанків зростатиме.

Ціни на золото зросли на 1% у понеділок після різкого падіння минулого тижня, оскільки ралі долара припинилося, а учасники ринку чекають на коментарі чиновників ФРС щодо натяків на подальший курс процентної ставки в США.

Цього тижня очікують на виступи щонайменше семи чиновників центральних банків США. Сильні дані щодо економіки та інфляції в США продовжують вносити зміни в дебати між політиками банку щодо темпів і масштабів зниження ставок, оскільки минулого тижня інвестори ще більше послабили свої очікування щодо зниження ставок у грудні.