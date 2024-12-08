Словаччина з 1 березня скоротить допомогу біженцям з України

Із березня 2025 року низка українських біженців отримуватимуть менше підтримки від Словаччини. Про це передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Slovak Spectator.

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Що відомо

Наприкінці листопада словацькі депутати схвалили незначні поправки до імміграційного законодавства — Закону про проживання іноземців та Закону про притулок.

«З 1 березня 2025 року особам, які отримали статус українського біженця після 28 лютого 2025 року, буде дозволено перебувати в притулках не більше ніж 60 днів, порівняно з нинішніми 120 днями. Аналогічним чином, допомога на проживання буде обмежена першими 60 днями, а не 120 днями, як це було з липня цього року», — йдеться в повідомленні.

Зміни не стосуватимуться вразливих груп населення: пенсіонерів, старших за 65 років, дітей до п'яти років або одиноких опікунів цих дітей.

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Уряд стверджує, що ці заходи дадуть змогу Міністерству внутрішніх справ заощадити 2 млн євро, що є необхідним кроком з огляду на нинішній тиск на державні видатки.

Заступник міністра внутрішніх справ Словаччини Петер Крауспе виступив на захист змін, зазначивши, що українські біженці зазвичай забезпечують себе роботою та житлом протягом двох місяців після прибуття до Словаччини. «Нам потрібно економити гроші там, де це можливо», — сказав він.

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Однак опозиційні депутати заявили, що скорочення надмірні, наголосивши, що сусідні країни надають підтримку до 90 днів. Вони також критикують відсутність прозорості та консультацій під час внесення цих змін в останню хвилину.