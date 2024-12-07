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7 грудня 2024, 10:17

Індія відхрестилася від проєкту створення валюти БРІКС

Жодного рішення про створення єдиної валюти з метою скоротити використання долара не ухвалювалося. Про це заявив у п'ятницю Резервний банк Індії, пише Bloomberg.

Жодного рішення про створення єдиної валюти з метою скоротити використання долара не ухвалювалося.
Фото: depositphotos

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Позиція Індії

«Валюта БРІКС — це була ідея, висунута одним із членів блоку, вона обговорювалася, але жодного рішення ухвалено не було», — сказав на пресбрифінгу керуючий центробанком Шактіканта Дас.

Індія намагається стимулювати використання рупії у транскордонних розрахунках. Це робиться в рамках політики прем'єрміністра Нарендри Моді щодо посилення країни на міжнародній арені та її позиціонування як виробнича альтернатива Китаю.

Але, як і у випадку з Китаєм, цьому заважає зокрема те, що валюта не є вільно конвертованою і діють обмеження на рух капіталу. Через це, наприклад, російські постачальники нафти в Індію довго не могли отримати плату за товар і рупії збиралися на рахунках у місцевих банках.

Читайте: Трамп пригрозив БРІКС 100% митами, якщо вони впровадять альтернативу долара

«Ми не робимо жодних кроків щодо дедоларизації, — заявив Дас. — Ми хочемо знизити ризики для індійської торгівлі, оскільки залежність від однієї валюти іноді може бути проблематичною через підвищення чи зниження курсу».

Нагадаємо

Раніше проти загальної валюти БРІКС висловилася ПАР. Країна не має планів створювати таку, заявило Міністерство закордонних справ: «Останнім часом недостовірні повідомлення призвели до появи невірного уявлення про те, що БРІКС планує створити нову валюту. Це не так. Дискусії в рамках БРІКС ведуться про торгівлю між країнами-членами блоку з використанням їх власних національних валют».

Читайте: БРІКС не зміг підірвати світове панування долара — доповідь

Заяви Індії та ПАР прозвучали невдовзі після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив, що якщо БРІКС спробує знайти альтернативу долара і створити власну валюту, Вашингтон запровадить 100% мита на продукцію країн блоку. Але й без загрози Трампа практичні шанси створення загальної валюти прагнули до нуля.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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