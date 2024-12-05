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5 грудня 2024, 20:00

Головне за четвер: Біткоїн по $100 тисяч, міжнародні резерви та ще один неплатоспроможний банк

В Україні відкрито нову схему мінімізації податку з депозитних доходів

Вже за грудень вкладники отримають депозитні відсотки за новим розрахунком: із утриманням 18% податку на дохід плюс 5% військового збору, тобто із утриманням загалом 23% від доходу. Проте нехитра схема, що лежить на поверхні, дозволить вкладникам, як і раніше, сплачувати з депозитного доходу 19,5%-ий податок.

Біткоїн досягнув рекордних $100 000

Ціна першої криптовалюти вранці 5 грудня досягла нового рекорду, перетнув позначку в $100 000. При цьому капіталізація біткоїна досягла $2 трлн, що дозволило обійти одну з найбільших нафтових компаній у світі Saudi Aramco та зайняти 7 місце у рейтингу топ компаній та активів за капіталізацією.

Міжнародні резерви у листопаді зросли на 9%

Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,9 млрд. У листопаді вони зросли на 9,1%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку. Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

Телеком та родовища: що скуповують іноземці в Україні під час війни

Попри війну, цього року ринок M&A (злиття та поглинання) в Україні суттєво зріс. Загальна сума угод вже перевищила $1,7 млрд, а кількість навіть вища, ніж у деякі роки до повномасштабного вторгнення. При цьому декілька угод виявились знаковими для нашої держави та у майбутньому допоможуть залучити мільярдні інвестиції.

НБУ відніс Комінвестбанк до неплатоспроможних

Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний інвестиційний банк» до категорії неплатоспроможних. Зазначається, що частка фінансової установи на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків станом на 1 листопада 2024 року. Відповідно віднесення Комінвестбанку до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України.

Джерело: Мінфін
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