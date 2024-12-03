Падіння гривні, «Тисяча Зеленського»: головне за вівторок

Національний банк України встановив на 4 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,6972 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф

Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт № 12232), які вводять поняття «умовні боргові зобов'язання».

Рада провалила план запровадження нового типу фінустанови — банку фінансової інклюзії

Верховна рада не підтримала законопроєкт № 12044 про новий різновид надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії.

«Тисячу Зеленського», яку оформили через «Укрпошту», можна буде витратити лише на пошті

З 4 грудня оформити «тисячу Зеленського» можна буде через «Укрпошту» — безпосередньо у відділенні або через листоношу. Водночас якщо оформити тисячу гривень в «Укрпошті», витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.