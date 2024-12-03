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3 грудня 2024, 16:23

Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф

Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт № 12232), які вводять поняття «умовні боргові зобов'язання». Про це написав в телеграм-каналі заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт № 12232), які вводять поняття «умовні боргові зобов'язання».
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Надається право Борговому агентству (до його створення — Мінфіну) здійснювати правочини з умовними зобов’язаннями в рамках угод з ЄС, іноземними державами, МФО, повернення коштів за якими буде відбуватись не коштом державного бюджету, а зокрема за рахунок заморожених активів рф», — написав Железняк.

За його словами, якщо простіше — то це про $50 млрд від G7, що Україна не повертатиме цей кредит якщо не отримає репарації від росії. І гроші не будуть обліковуватись як державний борг.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, що ці кошти не враховуватимуться як державний борг України. Згідно із запропонованим механізмом, Україна повертатиме ці кошти тільки в тому разі, якщо отримає репарації від росії.

В той же час, міністр фінансів Сергій Марченко без ухвалення змін до Бюджетного кодексу не зможе мати права підписувати угоди про отримання цієї допомоги.

Це може призвести до серйозних проблем із виконанням державного бюджету у 2025 році, стверджує Підласа.

Ухвалення законопроєкту дає змогу Міністерству фінансів уже найближчим часом підписати перші угоди на отримання частини з пакета $50 мільярдів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+105
Riojas
Riojas
3 грудня 2024, 16:27
#
Великолепно. Поручаю списать мою задолженность по карточкам за счёт моей доли от будущих репараций.
+
+45
R S
R S
3 грудня 2024, 17:05
#
И мою задолженность по коммунальным платежам, поручаю правительству погасить за счёт моей доли от будущих репараций.
+
+64
Kankakee
Kankakee
3 грудня 2024, 16:43
#
Слабувато всьо таки 🤷- я б ще виставив рахунок за допущені втрати в 1.5 трильйона доларів — в наслідок війни Росії проти України із-за невиконання Будапештського меморандуму , розділивши їх основу між трьома країнами-підписантами Росією Великобританією і США, а також Францію і Китаєм які приєдналися пізніше 😎
+
+15
seaman
seaman
3 грудня 2024, 16:45
#
Долги отдают только трусы ©
+
+15
Moneta ..
Moneta ..
3 грудня 2024, 17:18
#
Суверенный дефолт, добрый вечер.
+
0
Alex SH
Alex SH
3 грудня 2024, 18:30
#
А усім іншим кредиторам, зокрема США, борги будуть повернуті з Золота Полуботка.
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