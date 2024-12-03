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3 грудня 2024, 15:50

Рада провалила план запровадження нового типу фінустанови — банку фінансової інклюзії

Верховна рада не підтримала законопроєкт № 12044 про новий різновид надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна рада не підтримала законопроєкт № 12044 про новий різновид надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії.
Фото: depositphotos

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Деталі

«За» основу проголосував лише 221 народний депутат.

«Такий банк (фінансової інклюзії) мав забезпечувати належний доступ до фінансових послуг, як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб'єктів, чистий річний дохід від будь-якої діяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (накшталт високогірних регіонів)», — написав Железняк.

Читайте: НБУ представив план запровадження нового типу фінустанови — банку фінансової інклюзії

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», обмежена банківська ліцензія дає можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу — банк фінансової інклюзії, щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

У НБУ зазначили, що через повномасштабне вторгнення питання доступності фінансових послуг у певних регіонах є особливо гостре. Це стосується прифронтових та деокупованих територій, на яких через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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