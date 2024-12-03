Рада провалила план запровадження нового типу фінустанови — банку фінансової інклюзії

Верховна рада не підтримала законопроєкт № 12044 про новий різновид надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Деталі

«За» основу проголосував лише 221 народний депутат.

«Такий банк (фінансової інклюзії) мав забезпечувати належний доступ до фінансових послуг, як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб'єктів, чистий річний дохід від будь-якої діяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (накшталт високогірних регіонів)», — написав Железняк.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», обмежена банківська ліцензія дає можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу — банк фінансової інклюзії, щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

У НБУ зазначили, що через повномасштабне вторгнення питання доступності фінансових послуг у певних регіонах є особливо гостре. Це стосується прифронтових та деокупованих територій, на яких через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком.