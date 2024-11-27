Кабмін виділив 3,86 мільярда на виплату «тисячі Зеленського»

Кабінет міністрів виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми «Зимова підтримка», яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України. Відповідне рішення уряд ухвалив 26 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Звідки взяли кошти

Ці кошти виділено за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії».

Про початок нової програми яку назвали «тисячею Зеленського», президент оголосив 25 жовтня 2024 року.