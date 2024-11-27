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27 листопада 2024, 17:10

Кабмін виділив 3,86 мільярда на виплату «тисячі Зеленського»

Кабінет міністрів виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми «Зимова підтримка», яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України. Відповідне рішення уряд ухвалив 26 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми «Зимова підтримка», яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України.
Фото: depositphotos

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Звідки взяли кошти

Ці кошти виділено за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки.

Читайте: «Тисяча Зеленського»: два мільйони українців зможуть отримати без встановлення «Дії»

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії».

Про початок нової програми яку назвали «тисячею Зеленського», президент оголосив 25 жовтня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
asdf2024
asdf2024
27 листопада 2024, 17:18
#
О какой вообще тысяче Зеленского речь.Тут Ермак решил сдать Украину. Уже не идёт разговор о границах 91 года. Весь интернет набит патриотами. Почему нельзя весь Львов под ружьё и на фронт.А почему ЕС не отгружает нам патриотичных граждан.
+
0
R S
R S
27 листопада 2024, 17:41
#
Политические и другие новости обсуждайте на соответствующих интернет-ресурсах.
Здесь — всё про экономику и всё с ней связанное.
+
0
guitar
guitar
27 листопада 2024, 18:15
#
У тебя забыли спросить что обсуждать
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 листопада 2024, 17:40
#
По суті інфляція та девальвація від моменту коли цю ініціативу анонсували вже цю тисячу з'їла.
+
0
AENEF9953
AENEF9953
27 листопада 2024, 18:03
#
1000 Зеленского???
+
0
AENEF9953
AENEF9953
27 листопада 2024, 18:04
#
1000 Зеленского???
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