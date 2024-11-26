«Тисяча Зеленського»: два мільйони українців зможуть отримати без встановлення «Дії»

Близько 2 мільйонів українців зможуть отримати одноразову допомогу в межах програми «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 000 грн через «Укрпошту». Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

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Що відомо

Зокрема, йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю I та II групи, а також одержувачів соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення «Укрпошти».

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через «Укрпошту», сформує Міністерство соціальної політики. Тим, хто буде включений до такого переліку, не потрібно буде подавати заявку на отримання допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» через застосунок «Дія».

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Очікується, що перші виплати за затвердженими Мінсоцполітики списками здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня. Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».

В компанії зазначили, що отримувачі допомоги від держави можуть витратити її на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв'язку, придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях «Укрпошти», а також на передплату газет та журналів чи придбання поштової продукції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії».

Про початок нової програми яку назвали «тисячею Зеленського», президент оголосив 25 жовтня 2024 року.