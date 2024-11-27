«Укренерго»: Сьогодні відключатимуть усіх — побутових споживачів та бізнес

«Укренерго» змінило графіки відключення електроенергії на середу, 27 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

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Графіки відключень

27 листопада час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

08:00 — 19:00 — одна черга відключень для побутових споживачів (це значить, що одна група буде знеструмлена до 4 годин);

07:00 — 20:00 застосування графіків обмеження буде діяти для промисловості та бізнесу.

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Причина відключень

В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла.