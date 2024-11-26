Відновлення обʼєктів енергетики: Німеччина виділить Україні додаткові 65 млн євро

Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини надає додаткові 65 млн євро Європейській енергетичній спільноті для відбудови енергетичної інфраструктури України. Про це пише Ліга з посиланням на BMWK.

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Деталі

Фінансова допомога буде спрямована до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичної спільноти.

«Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися мішенню масованих російських авіаударів. Колапс енергопостачання під час третьої зими війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи», — зазначив міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек.

Україна використовує Фонд енергетичної підтримки для фінансування запасних частин та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури. Європейська енергетична спільнота організовує тендери на закупівлю товарів і контролює використання грошей.

Зазначається, що так українські енергетичні компанії можуть відновлювати зруйновану мережеву інфраструктуру та електростанції.

«Німецькі внески також спрямовані на посилення стійкості української енергетичної системи у сталий спосіб. З цією метою частина внесених коштів спрямовується на проєкти „зеленого“ енергетичного переходу», — йдеться у повідомленні BMWK.

І додається, що критичні державні об'єкти (школи, лікарні) будуть обладнані фотоелектричними системами та акумуляторними батареями, що дозволить зменшити залежність від генераторів та викопних видів палива.

До кінця 2023 року уряд Німеччини вже спрямував понад 155 млн євро до Фонду енергетичної підтримки.