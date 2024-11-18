«Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла

18 листопада в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

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Графіки відключень

«18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень», — повідомили в компанії.

Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — додали в «Укренерго».

Про графік відключень за своєю адресою можна дізнатись на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

«Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», — попросили в компанії.

Масована атака по Україні

Російські війська 17 листопада здійснили масовану атаку на Україну, націлившись на об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема на генерацію та передачу електроенергії.

Серед постраждалих регіонів — Київ, Миколаїв, Львів, Одеса та Дніпропетровська область.Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі.