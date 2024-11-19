Група ДТЕК адаптує графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі та оновлюватиме інформацію про них щодня. Про це йдеться у повідомлені групи в телеграм-каналі.

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Як складатимуть графіки відключень

Графік складатиметься з двох зон: світла — електрика є. Темна зона — світло відсутнє.

«Графік відключень ми будемо публікувати щодня. Це дозволить більш точно планувати свій час на день», — зауважили у компанії.

Старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті оператора системи розподілу і ними теж можна користуватися.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла. Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

За словами експерта Геннадія Рябцева, у Києві та області графіки відключення світла можуть скасувати або послабити вже у вівторок-середу.

Водночас експерт повідомив, що ситуація зі світлом не буде залежати від погоди.

«Вона буде залежати від швидкості ремонтних робіт і наскільки мені відомо — енергетики справляться», — додав Рябцев.