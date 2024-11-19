Група ДТЕК адаптує графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі та оновлюватиме інформацію про них щодня. Про це йдеться у повідомлені групи в телеграм-каналі.
ДТЕК адаптує графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як складатимуть графіки відключень
Графік складатиметься з двох зон: світла — електрика є. Темна зона — світло відсутнє.
«Графік відключень ми будемо публікувати щодня. Це дозволить більш точно планувати свій час на день», — зауважили у компанії.
Старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті оператора системи розподілу і ними теж можна користуватися.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла. Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.
За словами експерта Геннадія Рябцева, у Києві та області графіки відключення світла можуть скасувати або послабити вже у вівторок-середу.
Водночас експерт повідомив, що ситуація зі світлом не буде залежати від погоди.
«Вона буде залежати від швидкості ремонтних робіт і наскільки мені відомо — енергетики справляться», — додав Рябцев.
Коментарі - 2