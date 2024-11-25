Реальне зростання економіки України цьогоріч становитиме 3% — британська розвідка
Зростання економіки, $4,8 млрд від Світового банку, прогнозу курсу валют: головне за понеділок
Цілком імовірно, що реальне економічне зростання в Україні у 2024 році становитиме близько 3%. Про це у соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
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