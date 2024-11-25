Зростання економіки, $4,8 млрд від Світового банку, прогнозу курсу валют: головне за понеділок

Цілком імовірно, що реальне економічне зростання в Україні у 2024 році становитиме близько 3%. Про це у соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банк.

Інвестиції у фондовий ринок України: що змінила війна і до чого готуватися

Фондовий ринок України сьогодні переживає відродження. Адже сприйняття ринку змінилося, охочих інвестувати в ОВДП стало суттєво більше, а сам цей інструмент для інвестування став прозорішим і зрозумілішим.

Курс долара та євро на тиждень: як глобальний розпродаж вплине на цінники у наших обмінниках