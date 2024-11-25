Реальне зростання економіки України цьогоріч становитиме 3% — британська розвідка

Цілком імовірно, що реальне економічне зростання в Україні у 2024 році становитиме близько 3%. Про це у соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

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Україна

Експерти розвідки зазначають, що зростання української економіки на 3% цього року після падіння на 29% у 2022 році та реального зростання на 5% у 2023 році вказує на тенденцію відновлення.

Вони зауважили, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середньорічну інфляцію на рівні 5,8% у 2024 році, що нижче за піковий показник 20% в 2022 році.

«Очікується, що у 2025 році витрати на оборону становитимуть близько 60% державних видатків України», — йдеться у зведенні.

росія

В оборонному відомстві Британії припускають, що економіка росії, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% цього року, що є продовженням тенденції зростання після початкового економічного шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням рф в Україну 2022 року.

Однак, за прогнозом, економічне зростання росії сповільниться у 2025 році через інфляцію, дефіцит робочої сили та санкції, йдеться у звіті розвідки.