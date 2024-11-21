«Укренерго» ввело екстрені відключення світла у Києві та чотирьох областях

Вранці, 21 листопада, за вказівкою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Графіки не діють

Раніше «Мінфін» писав, що графіки погодинних відключень електроенергії у четвер, 21 листопада, діятимуть із 07:00 до 22:00.

В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла.