Вранці, 21 листопада, за вказівкою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
21 листопада 2024, 8:22
«Укренерго» ввело екстрені відключення світла у Києві та чотирьох областях
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Графіки не діють
Раніше «Мінфін» писав, що графіки погодинних відключень електроенергії у четвер, 21 листопада, діятимуть із 07:00 до 22:00.
В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.
Читайте: ДТЕК адаптує графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла.
Джерело: Мінфін
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