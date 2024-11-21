«Укренерго»: Графіки відключення світла 21 листопада діятимуть із 07:00 до 22:00

Графіки погодинних відключень електроенергії у четвер, 21 листопада, діятимуть із 07:00 до 22:00. Про це повідомляє «Укренерго».

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Графіки відключень

7:00−11:00 — одна черга відключень;

11:00−19:00 — дві черги відключень;

19:00−22:00 — одна черга відключень.

Причина відключень

В «Укренерго» зазначили, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки в неділю, 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене окупантами обладнання, повідомили в компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 18 листопада «Укренерго» повідомило про повернення графіків відключення світла.