«Національний кешбек»: понад 500 тисяч українців тримають кошти на рахунках

Оплату карткою «Національний кешбек» наразі здійснили лише приблизно 120 тисяч українців, натомість ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках. Про це повідомили у Мінекономіки.

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Чому українці не витрачають кошти

Пояснення цьому там бачать у незначному обсязі накопиченого кешбеку в вересні: в середньому сума склала 57,5 гривні на людину.

Загальна ж сума виплаченого кешбеку за вересень становила 37,2 мільйона гривень.

«За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні і фінансові системи проєкту. Вдячні їм за участь в тестуванні. Ми бачимо суттєве зростання обсягу накопичених коштів в жовтні і листопаді, що свідчить про зростаючий інтерес до програми», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

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На що витрачають кошти

Приблизно половина користувачів використали кошти для поповнення рахунку мобільного телефону, 35% оплатили комунальні послуги, а решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування (згідно з поточними умовами програми, витратити Нацкешбек можна лише на послуги).

Своєю чергою, за жовтень українці накопичили у понад три рази більше кешбеку, ніж за вересень, а саме близько 125 мільйонів гривень. Виплата цих грошей відбудеться наприкінці листопада.

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Станом на середину листопада 3,8 мільйона громадян відкрили 4,2 мільйона карток «Національний кешбек». Проте активували ці картки в «Дії», що необхідно для отримання коштів, лише 2,5 мільйона людей.

Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

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Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.