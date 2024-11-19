Оплату карткою «Національний кешбек» наразі здійснили лише приблизно 120 тисяч українців, натомість ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках. Про це повідомили у Мінекономіки.
«Національний кешбек»: понад 500 тисяч українців тримають кошти на рахунках
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Чому українці не витрачають кошти
Пояснення цьому там бачать у незначному обсязі накопиченого кешбеку в вересні: в середньому сума склала 57,5 гривні на людину.
Загальна ж сума виплаченого кешбеку за вересень становила 37,2 мільйона гривень.
«За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні і фінансові системи проєкту. Вдячні їм за участь в тестуванні. Ми бачимо суттєве зростання обсягу накопичених коштів в жовтні і листопаді, що свідчить про зростаючий інтерес до програми», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
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На що витрачають кошти
Приблизно половина користувачів використали кошти для поповнення рахунку мобільного телефону, 35% оплатили комунальні послуги, а решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування (згідно з поточними умовами програми, витратити Нацкешбек можна лише на послуги).
Своєю чергою, за жовтень українці накопичили у понад три рази більше кешбеку, ніж за вересень, а саме близько 125 мільйонів гривень. Виплата цих грошей відбудеться наприкінці листопада.
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Станом на середину листопада 3,8 мільйона громадян відкрили 4,2 мільйона карток «Національний кешбек». Проте активували ці картки в «Дії», що необхідно для отримання коштів, лише 2,5 мільйона людей.
Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.
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Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.
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