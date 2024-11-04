За жовтень в «Дії» нараховано 125 млн грн «національного кешбеку»

Користувачі продовжують активно купувати українське з програмою Національний кешбек — за жовтень українцям нараховано втричі більше кешбеку, ніж за вересень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Долучайтеся до програми в „Дії“, якщо не встигли зробити це раніше, та отримуйте 10 % від покупок назад. Відкривайте картку Національний кешбек у банку й активуйте її в „Дії“, кошти зараховуватимуться автоматично наприкінці місяця», — написав Федоров.

За його словами, вже 1,9 млн громадян активували свої картки в «Дії».

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Нагадаємо

Станом на сьогодні, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у «Дії» картки для виплат. Наразі загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже втричі перевищує нарахування за вересень.

Програма кешбеку діє вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

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Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.