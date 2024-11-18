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18 листопада 2024, 18:11

Україна з початку року експортувала товарів більше, ніж за весь 2023 рік

Український експорт товарів в грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Український експорт товарів в грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року.
Фото: depositphotos

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Експорт товарів

«На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік. Станом на 17 листопада Україна експортувала товарів на $36,3 млрд. За підсумками минулого року цей показник становив $36,2 млрд», — зазначила Свириденко.

Такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі «Українського морського коридору», та відновленню вітчизняного виробництва, яке активно триває.

Найбільше Україна експортувала:

  • Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);
  • Кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);
  • Пшениця і суміш пшениці та жита — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);
  • Руди та концентрати залізні — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);
  • Насіння ріпаку або кользи — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);
  • Проводи ізольовані, кабелі — на $1,1 млрд (60,5 тис. тонн);
  • Соєві боби, подрібнені або неподрібнені — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

Читайте: Україна збільшила експорт товарів на 12,9% — Держстат

Нагадаємо

За підсумками 10 місяців 2024 року український експорт перевищив показники минулого за фізичним обсягом.

За попередніми даними, з 1 січня по 31 жовтня 2024 року було експортовано понад 110 млн тонн товарів. За підсумками 2023 року фізичний обсяг експорту склав понад 100 млн тонн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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0
R S
R S
18 листопада 2024, 18:45
#
Сырьевая, феодально-олигархическая экономика…
Какие-либо высокотехнологичные товары отсутствуют.
+
0
neverice
neverice
18 листопада 2024, 18:52
#
В цілому, занадто велика доля сировини без переробки дійсно розчаровує. На перший погляд.
Але якщо подивитись ближче, виявляється, що олія вийшла на перше місце — а це вже кінцевий продукт переробки. Причому, соняшник фактично зник з топу.
Проводів та кабелів продали аж на $1 млрд — не супер технологічний продукт, але і не сировина, в багатьох випадках також кінцевий продукт.
Дійсно розчаровує руда.
Ну і тут немає IT, яке теж є експортом. Причому, половина IT — це продукти, а не послуги.
+
0
82845392
82845392
18 листопада 2024, 19:37
#
> велика доля сировини без переробки дійсно розчаровує

Это, кстати, палка о двух концах. Читал интервью руководителя агрокомпании в Харьковской области — по его словам как только логистика усложнилась и подорожала, тупо вывозить то же зерно или подсолнечник стало невыгодно, в итоге перешли на переработку на месте, и экспорт/продажу уже продукции более высокого передела. Проблема в том, что и сбыт стал сложнее — не все готовы покупать наше масло.

>
Ну і тут немає IT, яке теж є експортом. Причому, половина IT — це продукти, а не послуги.

Так у нас все равно большинство глобальных продуктовых контор, основанных в Украине, формально базируется в США и Европе, т.ч. с этой точки зрения разработка в Украине — это именно что экспорт услуг.
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0
82845392
82845392
18 листопада 2024, 19:10
#
Ну почему — кабели есть. Вопрос, какой в них процент «продукции» «заводов Порошенко» (скручивание в жгуты за 3 копейки в ангарах), а какой — реальное производство, вроде «Южкабеля» или «Одескабеля».
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0
neverice
neverice
18 листопада 2024, 19:24
#
Це ж скільки жгутів треба накрутити на мільярд (60,5 тис тон) :)
+
0
82845392
82845392
18 листопада 2024, 19:31
#
Вопрос не в количестве, а в стоимости :) Но я надеюсь, что жгутов в этой цифре абсолютный минимум.
+
0
R S
R S
18 листопада 2024, 19:51
#
Ну почему — кабели есть.

Обычный кабель или автомобильный — высокотехнологичной продукцией не является.
+
0
R S
R S
18 листопада 2024, 20:07
#
Если ещё в 2000-х годах Украина экспортировала реакторное оборудование, автомобили, самолёты, электрические машины, другие различные машины и механизмы, то сейчас мы окончательно скатились к уровню развития третьесортных стран (аграрных, продающих свои недра, и полуфабрикаты).
+
0
82845392
82845392
18 листопада 2024, 20:11
#
Не очень понимаю, что такое «обычный кабель» — в целом если это не нарезка/скручивание готовых проводов, и не какое-то г по технологиям и на оборудовании брежневских времен — это недешевая и высокотехнологичная продукция, со сложным процессом тестирования (особенно если речь о высоковольтных или всяких специальных видах) — можете по новостям пробежаться, например: https://yuzhcable.com.ua/category/novini/
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