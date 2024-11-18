Український експорт товарів в грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Україна з початку року експортувала товарів більше, ніж за весь 2023 рік
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Експорт товарів
«На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік. Станом на 17 листопада Україна експортувала товарів на $36,3 млрд. За підсумками минулого року цей показник становив $36,2 млрд», — зазначила Свириденко.
Такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі «Українського морського коридору», та відновленню вітчизняного виробництва, яке активно триває.
Найбільше Україна експортувала:
- Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);
- Кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);
- Пшениця і суміш пшениці та жита — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);
- Руди та концентрати залізні — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);
- Насіння ріпаку або кользи — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);
- Проводи ізольовані, кабелі — на $1,1 млрд (60,5 тис. тонн);
- Соєві боби, подрібнені або неподрібнені — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).
Читайте: Україна збільшила експорт товарів на 12,9% — Держстат
Нагадаємо
За підсумками 10 місяців 2024 року український експорт перевищив показники минулого за фізичним обсягом.
За попередніми даними, з 1 січня по 31 жовтня 2024 року було експортовано понад 110 млн тонн товарів. За підсумками 2023 року фізичний обсяг експорту склав понад 100 млн тонн.
Коментарі - 9
Какие-либо высокотехнологичные товары отсутствуют.
Але якщо подивитись ближче, виявляється, що олія вийшла на перше місце — а це вже кінцевий продукт переробки. Причому, соняшник фактично зник з топу.
Проводів та кабелів продали аж на $1 млрд — не супер технологічний продукт, але і не сировина, в багатьох випадках також кінцевий продукт.
Дійсно розчаровує руда.
Ну і тут немає IT, яке теж є експортом. Причому, половина IT — це продукти, а не послуги.
Это, кстати, палка о двух концах. Читал интервью руководителя агрокомпании в Харьковской области — по его словам как только логистика усложнилась и подорожала, тупо вывозить то же зерно или подсолнечник стало невыгодно, в итоге перешли на переработку на месте, и экспорт/продажу уже продукции более высокого передела. Проблема в том, что и сбыт стал сложнее — не все готовы покупать наше масло.
>
Ну і тут немає IT, яке теж є експортом. Причому, половина IT — це продукти, а не послуги.
Так у нас все равно большинство глобальных продуктовых контор, основанных в Украине, формально базируется в США и Европе, т.ч. с этой точки зрения разработка в Украине — это именно что экспорт услуг.
Обычный кабель или автомобильный — высокотехнологичной продукцией не является.