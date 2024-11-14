Україна збільшила експорт товарів на 12,9% — Держстат

Експорт товарів з України за січень-вересень 2024 року сягнув $30,8 млрд, що на 12,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт українських товарів збільшився на 11% — до $51,2 млрд. Про це свідчать дані Державної служби статистики.