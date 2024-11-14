Експорт товарів з України за січень-вересень 2024 року сягнув $30,8 млрд, що на 12,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт українських товарів збільшився на 11% — до $51,2 млрд. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
14 листопада 2024, 18:36
Україна збільшила експорт товарів на 12,9% — Держстат
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«За 9 місяців 2024 року експорт товарів становив $30 838,5 млн, або 112,9% порівняно із 9 місяцями 2023 року, імпорт — $51 220,5 млн, або 110,0%», — йдеться в повідомленні Держстату.
Відтак, негативне сальдо становило $20,382 млрд проти $19,253 млрд за 9 місяців торік.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,60 (за 9 місяців 2023 року — 0,59).
Експорт
Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував цьогоріч найбільше зростання:
- електричні машини (+21,3%),
- чорні метали (+15,2%),
- зернові культури (+10,2%).
Імпорт
Імпорт збільшився у категоріях:
- електричні машини (+30,0%),
- реактори ядерні, котли, машини (+28,3%),
- засоби наземного транспорту, крім залізничного (+11,9%).
Джерело: Мінфін
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