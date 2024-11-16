Goldman Sachs тримає $710 млн у біткоїн-ETF

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs тримає $710 млн у спотових біткоїн-ETF. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на звіт Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

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Інвестиції в біткоїн-ETF

Goldman Sachs інвестує у вісім біткоїн-ETF. У звіті розкривається інформація про інвестиції у розмірі $461 млн біткоїн-ETF iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Американський банк також володіє $96 млн у фонді Wise Origin Bitcoin компанії Fidelity, $72 млн у Grayscale Bitcoin Trust ETF і близько $60 млн у Invesco Galaxy Bitcoin ETF.

За 3 квартал 2024 року Goldman Sachs збільшила свій портфель вкладень у біткоїн-ETF на $300 млн порівняно з 2 кварталом цього ж року.

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Крім великих інвестицій у біткоїн-ETF, Goldman Sachs також розкрив інформацію про інвестиції у розмірі $22 млн в ефір. Для цього банк інвестував у спотові ефір-ETF.

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