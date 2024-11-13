Інфляція в США у жовтні зросла на 2,6%, як і очікували експерти

Жовтнева інфляція в США становить 2,6%, як і прогнозували аналітики. Попередній показник становив 2,4%. Про це повідомляє «Мінфін».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Майже одразу після публікації даних в США, індекс долара впав, а золото й біткоїн навпаки почали зростати. Як буде реагувати Волл-стріт стане зрозуміло після відкриття ринку.

Якби показники були вище за прогноз, то це ринках сприйняли як негатив. У такому разі ФРС точно б не продовжила знижувати ставку на грудневому засіданні, а цього чекають інвестори.

Загалом від адміністрації Трампа очікують проінфляційної політики, оскільки він планує зменшити податки, що може підштовхнути до заростання цін.