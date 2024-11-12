Акції Coinbase і MicroStrategy за добу зросли на понад 20%

Акції криптовалютної біржі Coinbase за добу зросли на близько 20%, а технологічної компанії MicroStrategy — на 25%. Про це свідчать дані TradingView.

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Акції Coinbase торгуються поблизу відмітки в $320 перед відкриттям торгів на фондовому ринку США.

Акції MicroStrategy торгуються близько $347 перед відкриттям торгів.

За словами аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, що біткоїн-манія захоплює і фондовий ринок. Він зазначив, що акції Coinbase і MicroStrategy увійшли до топ-5 по обсягу торгів на фондовому ринку США.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ціна біткоїна досягла $89 000. При цьому капіталізація першої криптовалюти досягла $1,76 трлн, що дозволило обійти срібло за капіталізацією.

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