Акції Nissan злетіли максимально за 15 років на позитивних новинах

Акції Nissan Motor показали найагресивніший стрибок за 15 років після появи інформації про купівлю 2,5% акцій проблемного японського автовиробника інвестором-активістом, повідомляє Bloomberg.

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Поворотний момент

Цей стрибок служить своєрідним поворотним моментом для акцій Nissan, які різко впали минулого тижня після того, як автовиробник скоротив робочі місця і заявив, що уріже виробничі потужності на п'яту частину. Nissan також зменшив свої фінансові прогнози на цей фінансовий рік.

У заяві Nissan говориться, що покупцем 2,5% акцій є Suntera (Cayman) Ltd.

У заяві Nissan говорилося, що він «постійно взаємодіє з інституційними інвесторами та аналітиками з брокерських компаній». Компанія додала, що не може визначити, чи придбання частки дійсно здійснено Effissimo.

Зростання акцій

У рамках початкової реакції акції автовиробника зросли більш ніж на 20%, а потім скоротили зростання до 13%.

Минулої п'ятниці акції компанії впали на 10% і досягли 4-річного мінімуму після того, як компанія опублікувала невтішні квартальні результати і оголосила про скорочення глобальних виробничих потужностей на 20%.

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