Україна направить рекордні 55 мільярдів виробникам зброї у наступному році

У 2025 році Україна планує виділити понад 55 млрд грн на виробництво озброєння та військової техніки, що перевищує бюджет на ці цілі у 2024 році. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін.

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Із загальної суми 54,55 млрд грн спрямують на розвиток виробництва, впровадження нових технологій і збільшення потужностей оборонних підприємств, що на 3,5 млрд грн перевищує бюджет 2024 року, який становив близько 51 млрд.

Крім того, уряд виділить 500 млн грн на підтримку програми доступних кредитів для оборонних підприємств.

Ця програма дозволяє виробникам отримувати кредити під 5% річних, решту відсоткової ставки компенсує держава.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що виробництво зброї в Україні за перші вісім місяців 2024 року зросло вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом у 2023 році. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).