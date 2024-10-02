За вісім місяців Україна удвічі наростила виробництво зброї — Шмигаль

Виробництво зброї в Україні за перші вісім місяців 2024 року зросло вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом у 2023 році. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).

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При цьому, за його словами, у 2023 році виробництво зброї зросло втричі.

«Наша мета — побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів», — зазначив прем'єр.

Шмигаль також заявив, що на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд.

Він зазначив, що Україна виробить у 2024 році 1,5 млн дронів, що стало можливим, зокрема, завдяки залученню та підтримці приватних компаній.

«Серед стратегічних завдань — це посилення далекобійності української зброї, аби в європейській частині росії не було жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіли „уламки“ наших дронів і ракет», — додав прем'єр.

Він прем'єр розповів, що уряд формує механізм довгострокових контрактів для виробників зброї; будує нову архітектуру військових закупівель; розширює локації для виробництва зброї, зокрема триває робота зі створення підземних майданчиків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Шмигаль заявив, що серед пріоритетів для виробництва: різні види дронів, зокрема й наземні роботизовані системи; повноцінна ракетна програма, зокрема балістичного озброєння; розширення виробництва снарядів усіх типів; артилерійські системи та різні типи броньованої техніки.

Крім того, за його словами, влада інвестує в розроблення засобів радіоелектронної боротьби.