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12 листопада 2024, 9:36

АРМА вклало арештованих 8 млрд грн у військові облігації

Грошові активи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) становлять 10 млрд грн. З них 8 млрд грн вкладено у військові облігації. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, пише «Укрінформ».

Грошові активи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) становлять 10 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Портфель АРМА

«Станом на 2024 рік загальний портфель АРМА вже складає 12 млрд грн, з них управління грошовими коштами — це 10 млрд грн, 8 з яких — у військових облігаціях, тобто вони вже працюють на Сили оборони», — розповіла вона під час круглого столу на тему «Як повернути в Україну заблоковані російські гроші».

За 2024 рік АРМА принесло держбюджету понад 2,1 млрд грн від управління арештованими активами, грошовими коштами та реалізацією активів.

Читайте: Кабмін погодив АРМА купівлю військових облігацій на 2 мільярди гривень

«Тільки дохід від ОВДП становить уже 700 млн грн до державного бюджету. У серпні ми закупили військові облігації на $31 млн, які за один місяць принесли дохід у $700 000. У вересні було придбано військові облігації на 6,5 млн євро», — розповіла Дума.

Читайте: АРМА вперше купить ОВДП за арештовану валюту

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет Міністрів погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів купівлю військових облігацій на суму $31 млн та 6,5 млн євро.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій коштом арештованих грошей в іноземній валюті.

Раніше АРМА могла купувати військові облігації лише за гривні.

Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн.

Джерело: Мінфін
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