Грошові активи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) становлять 10 млрд грн. З них 8 млрд грн вкладено у військові облігації. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, пише «Укрінформ».
АРМА вклало арештованих 8 млрд грн у військові облігації
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Портфель АРМА
«Станом на 2024 рік загальний портфель АРМА вже складає 12 млрд грн, з них управління грошовими коштами — це 10 млрд грн, 8 з яких — у військових облігаціях, тобто вони вже працюють на Сили оборони», — розповіла вона під час круглого столу на тему «Як повернути в Україну заблоковані російські гроші».
За 2024 рік АРМА принесло держбюджету понад 2,1 млрд грн від управління арештованими активами, грошовими коштами та реалізацією активів.
Читайте: Кабмін погодив АРМА купівлю військових облігацій на 2 мільярди гривень
«Тільки дохід від ОВДП становить уже 700 млн грн до державного бюджету. У серпні ми закупили військові облігації на $31 млн, які за один місяць принесли дохід у $700 000. У вересні було придбано військові облігації на 6,5 млн євро», — розповіла Дума.
Читайте: АРМА вперше купить ОВДП за арештовану валюту
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», Кабінет Міністрів погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів купівлю військових облігацій на суму $31 млн та 6,5 млн євро.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій коштом арештованих грошей в іноземній валюті.
Раніше АРМА могла купувати військові облігації лише за гривні.
Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн.
Коментарі