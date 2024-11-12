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12 листопада 2024, 8:36

На зарплати прокурорам у 2025 році виділять додаткових 1,7 млрд грн — Южаніна

Уряд хоч і врахував вимогу залишити базовий розмір, з якого розраховується оклад прокурора, на рівні 2024 року (а це 1600 грн), проте суму додаткових коштів на оплату праці зменшив тільки на 1 млрд грн (з додаткових 2,7 млрд, що передбачались у першому читанні бюджету-2025). Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Уряд хоч і врахував вимогу залишити базовий розмір, з якого розраховується оклад прокурора, на рівні 2024 року (а це 1600 грн), проте суму додаткових коштів на оплату праці зменшив тільки на 1 млрд грн (з додаткових 2,7 млрд, що передбачались у першому читанні бюджету-2025).
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Надбавки та премії

«Будуть „добирати“ надбавками та преміями. Я про це говорила, проте ніхто цього чути не хоче. При мінімальному окладі в 40 тис. грн середня зарплата прокурора сьогодні — 68 тис. грн, а 1,7 млрд грн — це приблизно ще додаткових 15 тис. грн щомісяця для кожного прокурора, або додаткових 10 тис. гривень щомісяця на кожного працівника прокуратури», — написала вона.

Читайте: 13,3 мільярдів гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів — Южаніна

За її словами, кошти закладаються не для підвищення зарплати кожного прокурора, тим більше не для кожного працівника прокуратури.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн. Таким чином, зарплати прокурорів у наступному році можуть зрости на 37%.

Пізніше, 30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було скасовано правку № 155, яка передбачала підвищення зарплат прокурорам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 листопада 2024, 8:51
#
Уважаемая редакция, скажите пожалуйста — а указанный вами источник информации, это что?
А уважаемая «депутатка» не хочет рассказать о поданном ген прокурором (без юридического образования) и принятом в 2014 году под «вывеской» реформ Законе О прокуратуре, в котором есть —
Розділ IX
СОЦІАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
И есть статья 84 — 86 , в которых все очень детально расписано . кто и за что получает зарплату, премии и пенсии. а самое главное. там РАСПИСАН весь алгоритм начисления согласно принятому в 2016 году Закону «Про лержавну службу».
Ну и главное, если есть желание, то сравните Закон Про прокуратуру (в части мат обеспечения) в редакции 1991 года и в редакции 2014 года, очень много интересного.
И о «волновавшем» всех вопросе инвалидности прокуроров —
Згідно із наявними даними, жоден із 67 прокурорів області не отримав інвалідність під час повномасштабної війни з рф, інформує «Закон і Бізнес». Отже, на думку експертів, це стало наслідком так званих реформ прокуратури, які свого часу проводили її очільники — Юрій Луценко та Руслан Рябошапка. А поява такої кількості прокурорів з інвалідністю стала можливою після створення численних комісій та громадських рад з міжнародників та активістів при правоохоронних органах.

https://zib.com.ua/ua/163745.html




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0
KValera
KValera
12 листопада 2024, 9:01
#
Це дуже потужно!
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 листопада 2024, 9:33
#
Для полноты картины, о деятельности этой гражданки на посту Председателя Комитета В Р По налоговой и таможенной политике. Читаем —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі
…44. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом…
…45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД…
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року
Вся эта «хитрая манипуляция» проходила на фоне поднятия тарифов на эл энергию в шесть!!! раз — это для граждан и бизнеса, а для бюджета составило (по данным стат управления, исходя из цен и обьемов ввезенного угля) «минус» около 800 миллионов долларов. Не говоря что основной поставщик был ахметов. а уголь он завозил с рф.
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asdf2024
asdf2024
12 листопада 2024, 11:24
#
Аххаха вот поэтому пусть патриоты и идут за них отбивать Угледар.
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