На зарплати прокурорам у 2025 році виділять додаткових 1,7 млрд грн — Южаніна

Уряд хоч і врахував вимогу залишити базовий розмір, з якого розраховується оклад прокурора, на рівні 2024 року (а це 1600 грн), проте суму додаткових коштів на оплату праці зменшив тільки на 1 млрд грн (з додаткових 2,7 млрд, що передбачались у першому читанні бюджету-2025). Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Надбавки та премії

«Будуть „добирати“ надбавками та преміями. Я про це говорила, проте ніхто цього чути не хоче. При мінімальному окладі в 40 тис. грн середня зарплата прокурора сьогодні — 68 тис. грн, а 1,7 млрд грн — це приблизно ще додаткових 15 тис. грн щомісяця для кожного прокурора, або додаткових 10 тис. гривень щомісяця на кожного працівника прокуратури», — написала вона.

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За її словами, кошти закладаються не для підвищення зарплати кожного прокурора, тим більше не для кожного працівника прокуратури.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн. Таким чином, зарплати прокурорів у наступному році можуть зрости на 37%.

Пізніше, 30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було скасовано правку № 155, яка передбачала підвищення зарплат прокурорам.