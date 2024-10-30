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30 жовтня 2024, 12:52

Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам

30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було скасовано правку № 155, яка передбачала підвищення зарплат прокурорам. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Верховна рада підтримала правку № 155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. „за“ проголосувало 242 народних депутати», — написав Железняк.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн. Таким чином, зарплати прокурорів у наступному році можуть зрости на 37%.

Читайте: 13,3 мільярдів гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів — Южаніна

За словами члена Податкового комітету Ніни Южаніної, у 2025 році на зарплати прокурорів буде витрачено 13,3 мільярда гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2024, 13:03
#
…"Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком (додатково на 2,7 мільярди).А пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету. І це ще не всі бюджетні сюрпризи", — підсумувала Южаніна…
https://minfin.com.ua/ua/2024/10/29/138799621/
так что нас всех обманула сама южанина? А как же ее пост и в «телеге» и в «фб»
Так может она и раньше «обманывала?! Нет? Не может быть…
Так может уважаемой редакции «минфин» надо поменьше обращать внимание на «нафталиновых» политиков и на их писанину в (пока не запрещенных) «телегах»
+
0
Mini Mi
Mini Mi
30 жовтня 2024, 13:19
#
Читайте глазами — на комитете прокурорских инвалидов не дали обидеть, а уже в самой раде таки решили им не давать ещё бабла, ироды. Вот такая вот у нас страна — на инвалидов денег депутатам жалко!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2024, 13:26
#
Простите, а как «инвалиды -прокуроры» нарушили Закон?
В чем их вина?
зарплаты, премии. пенсии, все согласно Закону о прокуратуре (редакция 2014 года)
Полученная инвалидность через «систему» МСЭК (документ подтверждающий) получен в рамках действующей с 2016 года «Постановы» Каб Мина, согласно которой пункт 18 —
18. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я…
Голова МСЭК ответственности не несет. каждый год (согласно «реформе супрун») проходит проверку и на проф пригодность и «общественными советами» из «активистов», на коррупционную деятельность.
Так в чем их вина? В том что с 2014 по 2019 год создана «круговая коррупционная порука» и закреплена в законодательстве? Так этот вопрос не к прокурорам, а к тем кто в законодательстве прописывал весь этот «механизм».
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2024, 13:32
#
Я их, прокуроров не оправдываю. я констатирую факт. А пока нет материалов следственных органов, собранных в законный способ о факте передачи «взятки» не проведено расследование , не проведена повторная экспертиза состояния здоровья и обоснованности инвалидности, все это пустые разговоры.
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