30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було скасовано правку № 155, яка передбачала підвищення зарплат прокурорам. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам
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Деталі
«Верховна рада підтримала правку № 155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. „за“ проголосувало 242 народних депутати», — написав Железняк.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн. Таким чином, зарплати прокурорів у наступному році можуть зрости на 37%.
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За словами члена Податкового комітету Ніни Южаніної, у 2025 році на зарплати прокурорів буде витрачено 13,3 мільярда гривень.
Коментарі - 4
https://minfin.com.ua/ua/2024/10/29/138799621/
так что нас всех обманула сама южанина? А как же ее пост и в «телеге» и в «фб»
Так может она и раньше «обманывала?! Нет? Не может быть…
Так может уважаемой редакции «минфин» надо поменьше обращать внимание на «нафталиновых» политиков и на их писанину в (пока не запрещенных) «телегах»
В чем их вина?
зарплаты, премии. пенсии, все согласно Закону о прокуратуре (редакция 2014 года)
Полученная инвалидность через «систему» МСЭК (документ подтверждающий) получен в рамках действующей с 2016 года «Постановы» Каб Мина, согласно которой пункт 18 —
18. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я…
Голова МСЭК ответственности не несет. каждый год (согласно «реформе супрун») проходит проверку и на проф пригодность и «общественными советами» из «активистов», на коррупционную деятельность.
Так в чем их вина? В том что с 2014 по 2019 год создана «круговая коррупционная порука» и закреплена в законодательстве? Так этот вопрос не к прокурорам, а к тем кто в законодательстве прописывал весь этот «механизм».