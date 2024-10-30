Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам

30 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд Проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було скасовано правку № 155, яка передбачала підвищення зарплат прокурорам. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Верховна рада підтримала правку № 155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. „за“ проголосувало 242 народних депутати», — написав Железняк.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн. Таким чином, зарплати прокурорів у наступному році можуть зрости на 37%.

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