13,3 мільярдів гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів — Южаніна

Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн. Таким чином, зарплати прокурорів у наступному році можуть зрости на 37%. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Він зазначив: рішення було ухвалене «за наполяганням депутатів з профільного комітету та першого заступника Генпрокурора пана Хоменко + голови Ради прокурорів».

«Тобто правки (155, 999 та 1000) про те, щоб не підвищувати зарплати прокурорам на 3 млрд які були враховані і рекомендовані робочою групою не будуть ухвалені. По факту Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році», — йдеться у повідомленні

За словами члена Податкового комітету Ніни Южаніної, у 2025 році на зарплати прокурорів буде витрачено 13,3 мільярда гривень.

«Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком (додатково на 2,7 мільярди). А пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету. І це ще не всі бюджетні сюрпризи», — підсумувала Южаніна.