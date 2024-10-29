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29 жовтня 2024, 9:24

13,3 мільярдів гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів — Южаніна

Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн. Таким чином, зарплати прокурорів у наступному році можуть зрости на 37%. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету відхилив поправки до законопроєкту «Про держбюджет на 2025 рік», якими пропонувалося відмовитись від збільшення видатків на виплату заробітних плат працівникам прокуратури майже на 3 млрд грн.
Фото: pravo.ua

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Що відомо

Він зазначив: рішення було ухвалене «за наполяганням депутатів з профільного комітету та першого заступника Генпрокурора пана Хоменко + голови Ради прокурорів».

«Тобто правки (155, 999 та 1000) про те, щоб не підвищувати зарплати прокурорам на 3 млрд які були враховані і рекомендовані робочою групою не будуть ухвалені. По факту Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році», — йдеться у повідомленні

За словами члена Податкового комітету Ніни Южаніної, у 2025 році на зарплати прокурорів буде витрачено 13,3 мільярда гривень.

«Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком (додатково на 2,7 мільярди). А пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету. І це ще не всі бюджетні сюрпризи», — підсумувала Южаніна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+91
Turbo Apricot
Turbo Apricot
29 жовтня 2024, 9:34
#
Збільшення зарплат прокурорів це потужний план перемоги
+
+6
TAN72
TAN72
29 жовтня 2024, 10:05
#
Сажать ловить надо же будет по максимуму.
+
+10
ccc2013
ccc2013
29 жовтня 2024, 10:19
#
Хабари перестануть брати та інвалідність собі оформляти)))))))
+
+6
Павел Еникеев
Павел Еникеев
29 жовтня 2024, 10:49
#
А сколько идет на пенсии прокуроров, всех силовиков и депутатов? Кто-нибудь считал, какой это процент от пенсионного фонда?
+
+10
Mini Mi
Mini Mi
29 жовтня 2024, 11:34
#
Потужно. Предлагаю ещё ментам, судьям и тцкшникам поднять вдвое.
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