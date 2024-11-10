У жовтні 2024 року ціна золота стрімко пішла вгору, досягнувши рекордного максимуму $2 758,37 за унцію. Проте після президентських виборів у США золото дещо знизилось. Фінансист і засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан розповів під час конференції «Жити на відсотки», що відбувалось з ринком і чи варто інвестувати в цей актив.
Що відбувається з золотом і чи варто інвестувати в актив — порада експерта
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Причини для зростання золота
За словами експерта є фундаментальні причини для того, щоб золото так зростало, як воно зростає останнім часом.
«І раніше в історії були періоди, коли там нічого не відбувалося з золотом, а потім був якийсь стрибок. Нестабільність. Ми живемо в складну епоху воїн і глобальної фрагментації. Я думаю, що з глобалізацією вже покінчено тепер. Нове життя настає, коли ми будемо інвестувати не в ефективність, а в безпеку», — заявив Компан.
Він зазначив, що останнім часом багато центральних керівників і керівництва центральних банків різних країн активно скуповували золото. Тому попит на золото цього року останнім часом був досить високий.
Що буде далі
«Те, що буде в майбутньому, ну я думаю, що банки все ж таки продовжать скупувати золото. Але є певний нюанс, що ми всі вважали, що інфляція, вона зменшується і всі очікували зниження ставки і теоретично зниження відсоткової ставки це гарно для золота. Але тепер я думаю, що з цим зниженням ставки вже не все так однозначно», — сказав експерт.
Читайте також: Золото йде вниз і знаходиться на шляху до найгіршого тижня за останні п'ять місяців
За його словами, якщо Трамп втілить в життя все те, що він наобіцяв, то інфляція — це знову загроза, яку відкинути точно не можна.
Якщо є загроза інфляції, то звісно центральні банки відчувати будуть ставки, але можуть їх тримати на нинішніх рівнях чи можуть опускати, але набагато повільніше, чим очікували. Ну і для золота, мабуть, це зустрічний вітер.
«Але все ж таки, я думаю, що домінуючий фактор — це питання безпеки, питання геополітичних змін і питання невизначеності», — підкреслив Компан.
Він також зауважив, що термін повноважень голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла, призначеного Трампом у 2018 році, завершується у 2026 році.
«І скоріше за все буде зміна голови найвпливовішого, як би сказали у нас, найпотужнішого Центрального банку у світі. І це теж ризики. Я думаю, що це теж може зіграти на користь золоту, яке може бути використане як страховка», — сказав він.
Читайте також: Чому Bank of America вважає золото останнім захисним активом
Чи варто інвестувати в золото
Компан вважає, що для пересічних інвесторів інвестування в золото це просто супутній інструмент в інвестиційному портфелі, і просто робити окрему ставку на золото для роздрібного інвестора в цьому немає великого сенсу.
«Це важко аналізувати. Це макроекономічний аналіз. І аналіз дво-, трьохфакторний. Що трапиться з Китаєм? Як на це відреагують інші політики? Як на дії інших політиків відреагують інвестори? І там така кількість як, що поки ви дійдете до відповіді, ви зламаєте собі голову. За умови відсутності фінансової грамотності — це небезпечна вправа», — підкреслив засновник First Kyiv Investment Club.
Експерт в такому випадку радить звернути свою увагу на акції, чи на облігації.
Академія «Мінфін»: Інвестиційний трамплін
Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.
Коментарі