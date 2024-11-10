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10 листопада 2024, 13:07

Що відбувається з золотом і чи варто інвестувати в актив — порада експерта

У жовтні 2024 року ціна золота стрімко пішла вгору, досягнувши рекордного максимуму $2 758,37 за унцію. Проте після президентських виборів у США золото дещо знизилось. Фінансист і засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан розповів під час конференції «Жити на відсотки», що відбувалось з ринком і чи варто інвестувати в цей актив.

У жовтні 2024 року ціна золота стрімко пішла вгору, досягнувши рекордного максимуму $2 758,37 за унцію.
Фото: pixabay.com

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Причини для зростання золота

За словами експерта є фундаментальні причини для того, щоб золото так зростало, як воно зростає останнім часом.

«І раніше в історії були періоди, коли там нічого не відбувалося з золотом, а потім був якийсь стрибок. Нестабільність. Ми живемо в складну епоху воїн і глобальної фрагментації. Я думаю, що з глобалізацією вже покінчено тепер. Нове життя настає, коли ми будемо інвестувати не в ефективність, а в безпеку», — заявив Компан.

Він зазначив, що останнім часом багато центральних керівників і керівництва центральних банків різних країн активно скуповували золото. Тому попит на золото цього року останнім часом був досить високий.

Що буде далі

«Те, що буде в майбутньому, ну я думаю, що банки все ж таки продовжать скупувати золото. Але є певний нюанс, що ми всі вважали, що інфляція, вона зменшується і всі очікували зниження ставки і теоретично зниження відсоткової ставки це гарно для золота. Але тепер я думаю, що з цим зниженням ставки вже не все так однозначно», — сказав експерт.

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За його словами, якщо Трамп втілить в життя все те, що він наобіцяв, то інфляція — це знову загроза, яку відкинути точно не можна.

Якщо є загроза інфляції, то звісно центральні банки відчувати будуть ставки, але можуть їх тримати на нинішніх рівнях чи можуть опускати, але набагато повільніше, чим очікували. Ну і для золота, мабуть, це зустрічний вітер.

«Але все ж таки, я думаю, що домінуючий фактор — це питання безпеки, питання геополітичних змін і питання невизначеності», — підкреслив Компан.

Він також зауважив, що термін повноважень голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла, призначеного Трампом у 2018 році, завершується у 2026 році.

«І скоріше за все буде зміна голови найвпливовішого, як би сказали у нас, найпотужнішого Центрального банку у світі. І це теж ризики. Я думаю, що це теж може зіграти на користь золоту, яке може бути використане як страховка», — сказав він.

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Чи варто інвестувати в золото

Компан вважає, що для пересічних інвесторів інвестування в золото це просто супутній інструмент в інвестиційному портфелі, і просто робити окрему ставку на золото для роздрібного інвестора в цьому немає великого сенсу.

«Це важко аналізувати. Це макроекономічний аналіз. І аналіз дво-, трьохфакторний. Що трапиться з Китаєм? Як на це відреагують інші політики? Як на дії інших політиків відреагують інвестори? І там така кількість як, що поки ви дійдете до відповіді, ви зламаєте собі голову. За умови відсутності фінансової грамотності — це небезпечна вправа», — підкреслив засновник First Kyiv Investment Club.

Експерт в такому випадку радить звернути свою увагу на акції, чи на облігації.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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