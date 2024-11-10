Що відбувається з золотом і чи варто інвестувати в актив — порада експерта

У жовтні 2024 року ціна золота стрімко пішла вгору, досягнувши рекордного максимуму $2 758,37 за унцію. Проте після президентських виборів у США золото дещо знизилось. Фінансист і засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан розповів під час конференції «Жити на відсотки», що відбувалось з ринком і чи варто інвестувати в цей актив.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини для зростання золота

За словами експерта є фундаментальні причини для того, щоб золото так зростало, як воно зростає останнім часом.

«І раніше в історії були періоди, коли там нічого не відбувалося з золотом, а потім був якийсь стрибок. Нестабільність. Ми живемо в складну епоху воїн і глобальної фрагментації. Я думаю, що з глобалізацією вже покінчено тепер. Нове життя настає, коли ми будемо інвестувати не в ефективність, а в безпеку», — заявив Компан.

Він зазначив, що останнім часом багато центральних керівників і керівництва центральних банків різних країн активно скуповували золото. Тому попит на золото цього року останнім часом був досить високий.

Що буде далі

«Те, що буде в майбутньому, ну я думаю, що банки все ж таки продовжать скупувати золото. Але є певний нюанс, що ми всі вважали, що інфляція, вона зменшується і всі очікували зниження ставки і теоретично зниження відсоткової ставки це гарно для золота. Але тепер я думаю, що з цим зниженням ставки вже не все так однозначно», — сказав експерт.

Читайте також: Золото йде вниз і знаходиться на шляху до найгіршого тижня за останні п'ять місяців

За його словами, якщо Трамп втілить в життя все те, що він наобіцяв, то інфляція — це знову загроза, яку відкинути точно не можна.

Якщо є загроза інфляції, то звісно центральні банки відчувати будуть ставки, але можуть їх тримати на нинішніх рівнях чи можуть опускати, але набагато повільніше, чим очікували. Ну і для золота, мабуть, це зустрічний вітер.

«Але все ж таки, я думаю, що домінуючий фактор — це питання безпеки, питання геополітичних змін і питання невизначеності», — підкреслив Компан.

Він також зауважив, що термін повноважень голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла, призначеного Трампом у 2018 році, завершується у 2026 році.

«І скоріше за все буде зміна голови найвпливовішого, як би сказали у нас, найпотужнішого Центрального банку у світі. І це теж ризики. Я думаю, що це теж може зіграти на користь золоту, яке може бути використане як страховка», — сказав він.

Читайте також: Чому Bank of America вважає золото останнім захисним активом

Чи варто інвестувати в золото

Компан вважає, що для пересічних інвесторів інвестування в золото це просто супутній інструмент в інвестиційному портфелі, і просто робити окрему ставку на золото для роздрібного інвестора в цьому немає великого сенсу.

«Це важко аналізувати. Це макроекономічний аналіз. І аналіз дво-, трьохфакторний. Що трапиться з Китаєм? Як на це відреагують інші політики? Як на дії інших політиків відреагують інвестори? І там така кількість як, що поки ви дійдете до відповіді, ви зламаєте собі голову. За умови відсутності фінансової грамотності — це небезпечна вправа», — підкреслив засновник First Kyiv Investment Club.

Експерт в такому випадку радить звернути свою увагу на акції, чи на облігації.

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.