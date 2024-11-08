Золото йде вниз і знаходиться на шляху до найгіршого тижня за останні п'ять місяців

Ціни на золото знизилися в п’ятницю і знаходяться на шляху до найбільшого тижневого падіння за останні п’ять місяців, оскільки ринки продовжують осмислювати перемогу Дональда Трампа на виборах у США та її потенційний вплив на ставки ФРС. Про це повідомляє Reuters.

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Спотове золото подешевшало на 0,7% до $2 687,48 за унцію станом на 14:24 за київським часом. При цьому тижневе падіння склало 1,7%. Ф'ючерси на золото подешевшали на 0,4% до $2 694,60.

«Ринок золота ще шукає баланс після неочікувано результату президентських виборів у США. Схоже, що це реакція за принципом „купуй на чутках, продавай на фактах“ на те, що виглядає як перемога республіканців», — зазначив Карстен Менке, аналітик Julius Baer.

Він вважає, що ситуація після виборів повинна стабілізуватися. Нагадаємо, у жовтні золото досягло рекордного максимуму $2 758,37 за унцію.

Що з іншими дорогоцінними металами

Срібло подешевшало на 1,8% до $31,42 за унцію, платина впала на 2,1% до $976,77, а паладій — на 2,3% до $1000,48.

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