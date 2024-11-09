Уряд схвалив проєкт держбюджету: видатки збільшено на 50 млрд грн

Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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На потреби оборони, обороноздатності та безпеки України уряд пропонує виділити 2,225 трлн грн. «Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки», — написав прем'єр.

Видатки бюджету до другого читання збільшились на 50 млрд грн.

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24 млрд грн уряд пропонує виділити на освіту. З них половину — на доплату вчителям, половину — на інвестиційні проєкти в освітній сфері

6,3 млрд грн додали на медицину

5 млрд грн — на підтримку ветеранів

Водночас Денис Шмигаль уточнив, що 12,6 млрд грн пропонується спрямувати на ремонт ділянок доріг «важливих для оборони та функціонування економіки держави».

Деталі проєкту

За повідомленням «Інтерфакс-Україна» уряд пропонує додатково виділити Міністерству культури та інформполітики 488,4 млн грн, із яких 200 млн грн на проєкти стратегічних комунікацій і просування позитивного іміджу України за кордоном.

Окремо передбачено 150 млн грн для підтримки українців за кордоном та сприяння їхньому поверненню в Україну через діяльність Агентства єдності українців при Мінекономіки.

Серед інших змін — виділення додатково Міністерству оборони та ГУР МО 1 млрд грн на розвиток озброєння та військової техніки за одночасного скорочення фінансування Генеральної прокуратури на 1,2 млрд грн.

Крім того, на підтримку оборонно-промислового комплексу передбачено 500 млн грн для здешевлення кредитів підприємствам.

Для розвитку аграрного сектору передбачено додатково 1 млрд грн на підтримку тваринництва та переробку сільськогосподарської продукції.

Проєкт передбачає також 1 млрд грн на реалізацію інвестиційних проєктів через Державний фонд регіонального розвитку, а ще 1 млрд грн виділено на відновлювальні роботи в Харкові, що має дати змогу відновити об'єкти житлово-комунальної сфери, які постраждали від бойових дій.

На надання компенсацій за знищене житло передбачено 3 млрд грн, а за пошкоджене майно — 1 млрд грн.

Додаткові 646 млн грн виділено Міністерству охорони здоров'я, зокрема 500 млн грн на реімбурсацію ліків для лікування серцево-судинних і неврологічних захворювань.

Видатки Мінсоцполітики збільшено більш ніж на 1,4 млрд грн, зокрема:

1 млрд грн — на допомогу внутрішньо переміщеним особам,

102,2 млн грн — на оплату хмарних ресурсів для цифрових технологій і

328,6 млн грн — на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що Рада ухвалила Бюджет-2025 у першому читанні 31 жовтня.